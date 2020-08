LAZZATE – La notizia è stata annunciata sabato 1 agosto dal Moto Club Lazzate, che da 25 anni è ormai al vertice del settore organizzativo di trial, anche a livello internazionale. La città sarà, infatti, lo scenario della finale del campionato mondiale di Trial 2020.

Le competizioni avranno inizio in Francia, per poi continuare in Spagna e ad Andorra – Lazzate sarà ospite del quarto e ultimo appuntamento, le ultime due gare decisive che poi vedranno la proclamazione del campione mondiale di Trial.

Ad annunciare la notizia, il sindaco Loredana Pizzi, il presidente del Moto Club Lazzate Dario Monti e dal consigliere regionale Andrea Monti, il quale ha espresso un particolare entusiasmo per questo evento, promettendo supporto al Moto Club Lazzate durante i preparativi in prospettiva della competizione – la quale avrà luogo dal 9 all’11 ottobre.

E’ certo che questo evento potrebbe avere portata storica per la città, ma sono ancora ignote le modalità di organizzazione, in quanto sono ancora in vigore i limiti delle norme anti-contagio per l’emergenza Coronavirus. Ma il presidente Dario Monti non si lascia scoraggiare, confermando un impegno per una perfetta organizzazione che possa essere all’altezza della situazione.

(foto d’archivio)

