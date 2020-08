Saronnese appassionato di cucina presenta la sua terza raccolta di ricette. Raccolta fondi per l’associazione Filo d’Oro

SARONNO – Si terrà sabato 5 settembre la presentazione del terzo libro scritto dal saronnese Franco Parisi all’auditorium Aldo Moro in viale santuario 15 alle 17.

L’incontro, oltre ad aver come evento cruciale la presentazione della raccolta di ricette dell’appassionato chef della città degli amaretti, sarà memorabile per l’intervento da parte dello chef Carlo Carpani “Il cuoco pittore” sulla differenza tra cucina casalinga e cucina professionale.

L’esibizione dell’inedito libro “Tutti possono cucinare…terza raccolta di ricette di un appassionato di cucina” sarà finalizzato alla raccolta di fondi per i bambini dell’associazione “Filo d’oro”.

Franco Parisi ha 62 anni, è appassionato di cucina e nel 2014 ha scritto e pubblicato un primo libretto di ricette “Le diete…iniziano sempre il lunedì” con lo scopo di raccogliere fondi per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali di cui si occupa l’associazione Filo d’oro Onlus; Franco è è passato per le piazze insieme a sua figlia con un gazebo per vendere questa sua prima raccolta. Nel 2016 ha l’opportunità di scrivere un secondo libro collaborando con la chef Monica Bianchessi di Alice Tv. Il terzo libro nasce da una pausa causata da problemi fisici, che fortunatamente Franco è riuscito a risolvere, e ancora una volta si mostra a sostegno delle persone seguite dalla Lega del Filo d’Oro Onlus.

(foto di Franco Parisi insieme alla moglie)

