Campagna elettorale online: playlist youtube con le parole chiave della Saronno targata Airoldi

SARONNO – Attrattiva, sostenibile, amica, dinamica, sconfinata, attrezzata sono le parole chiave per Saronno della campagna elettorale di Augusto Airoldi candidato sindaco sostenuto da Pd, [email protected] e dalla civica Airoldi sindaco.

A spiegare il significato di queste parole è stato lo stesso Augusto Airoldi presentando la propria campagna elettorale ai simpatizzanti e candidati in una mini convention in stile stelle e strisce organizzata appena il lockdown l’ha permesso e con il rigido rispetto delle norme anticontagio.

Negli ultimi giorni quella spiegazione della Saronno che si immagina Augusto Airoldi è stata condivisa con la città in una playlist youtube in cui è lo stesso candidato sindaco a spiegare, punto per punto anzi parola per parola, il suo progetto per la città degli amaretti.

Non mancano ovviamente rimandi alla campagna elettorale dall’hashtag #saronnosiamonoi alla coalizione che corre a sostegno di Airoldi ossia il Partito Democratico e le liste civiche [email protected] e Augusto Airoldi sindaco.