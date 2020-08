SARONNO – Tre nuovi casi negli ultimi tre giorni, dopo un lungo stop Saronno è ritornata a crescere, per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus, ed anche la giornata odierna di ferragosto si chiude con un +1 che porta il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 246.

Ecco i dati dei casi di Coronavirus rilevati da inizio pandemia:

Saronno 246 (+1)

Tradate 127

Caronno Pertusella 107

Cesano Maderno: 230

Limbiate 202

A livello provinciale, +7 nuovi casi oggi in provincia di Varese, per quanto riguarda i contagi da coronavirus mentre in Brianza solo +2 e nel comasco +0.

Aumentano guariti e dimessi (+113) ma ci sono anche +94 casi positivi. Stazionario il numero delle persone in terapia intensiva, che rimangono 12 mentre i tamponi effettuati sono stati poco più di 7.000. Ecco il bilancio completo di ferragosto dell’emergenza coronavirus in Lombardia, appena diffuso dalla Regione.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

15082020