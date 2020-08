GERENZANO / ORIGGIO – Due incidenti sulle strade del Saronnese nella giornata di ferragosto. Primo episodio alle 9.35 a Gerenzano in via Clerici, come in quel tratto di chiama l’ex statale Varesina. Il sinistro si è verificato nei pressi della intersezione con via Pirandello. Nello scontro fra una autovettura ed una motocicletta si è registrato un ferito: si tratta di un uomo di 55 anni che ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella che ha provveduto a trasportare il paziente all’ospedale di Garbagnate Milanese. Il cinquantacinquenne ha comunque riportato solo lievi contusioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti sulla dinamica del sinistro e relative responsabilità.

Incidente anche allo svincolo autostradale fra l’A8 e l’A9 nei pressi di Origgio: è successo alle 15.50, quando si sono scontrate due auto. Un 39enne è stato medicato sul posto dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, subito accorsa assieme alla polizia stradale.

(foto archivio)

15082020