SARONNO – Cosa fare a ferragosto, per chi non ha avuto la fortuna di andare ai mari o ai monti? A Saronno non è stato previsto alcun evento, nel circondario le opportunità sono soprattutto “green”. Ma iniziamo dal meteo: le previsioni fanno riferimento ad una situazione di bel tempo, con temperature che nel pomeriggio toccheranno come ieri i 32 gradi. Meglio quindi evitare le città e cercare il fresco, di un pic nic magari nel vicino Parco delle Groane oppure nel Parco Lura che tocca anche la periferia saronnese. Ci sono belle piste ciclopedonali e prati verdi. Il tutto senza dimenticare dall’opportunità offerta dal Parco degli aironi di via Inglesina a Gerenzano.

Mentre per la “gita fuoriporta” le opzioni sono quelle dei laghi, da Varese a Como, ad una passeggiata al Sacro Monte o una escursione nella vicina Svizzera, in Canton Ticino ci sono località molto belle e comodissime da raggiungere come il Monte Tamaro e la sua splendida chiesa alpina in vetta.

(foto: un percorso ciclopedonale nel parco del Lura)

15082020