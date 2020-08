Gerenzano, buon Ferragosto dalle majorette con il video dell’anno

GERENZANO – Il corpo delle majorette di Gerenzano augura su facebook un buon ferragosto a tutti pubblicando un video riassuntivo del particolare anno 2020. Nonostante il periodo di emergenza che ha costretto tutti al lockdown, le Majorette non si sono fermate e il video è la prova del continuo impegno delle ragazze che hanno continuato a sperare di poter tornare al più presto alla normalità. Foto e riprese di un anno intero racchiusi in un video di pochi minuti che ricorda momenti prima della quarantena, come il Natale, ma anche altri incontri “virtuali” ripresi da casa. Periodi dell’anno diversi, situazioni diverse, eventi diversi ed emozioni diverse hanno arricchito questi mesi per tutti e anche per le majorette che nel video si vedono protagoniste dei diversi momenti dell’anno sempre sorridenti e testimoni dei cambiamenti di ogni giorno.

Il corpo delle majorette ora non può far altro che invitare tutti a rivedersi presto: “Ci vedremo a settembre con l’entusiasmo e la carica che ci contraddistingue e con tante novità.”

(foto archivio)

14082020