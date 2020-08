Lazzate, lavori in corso per le fognature

LAZZATE – “Gli interventi per il rifacimento di tratti di fognatura iniziati nel giugno scorso in via Libertà e in via Nenni proseguiranno il prossimo 17 agosto con il rifacimento di 61 metri di tubazioni in via Libertà, dal civico 16 al civico 38, con una durata di lavori di 13 giorni e interesseranno la viabilità di via Isonzo e via Alberto da Giussano”. A comunicarlo è l’Amministrazione civica lazzatese guidata dal sindaco Loredana Pizzi.