Rovello Porro, volontario mette in fuga ladri di rifiuti

ROVELLO PORRO – Ladri di rifiuti in azione alla piazzole ecologica di via Ariosto a Rovello Porro: li ha messi in fuga un volontario dell’Ave, l’Associazione verde età che tra l’altro si occupa anche, per conto del Comune, della gestione di questa struttura pubblica che si trova alle porte del paese. L’episodio è successo qualche giorno fa.

Arrivando sul posto in orario pomeridiano, il volontario ha fatto da “guastafeste” costringendo ad una precipitosa fuga alcuni sconosciuti che stavano rovistando tra i rifiuti, obiettivo “recuperare” quelli che comunque hanno un certo valore. Materiale ferroso, oggetti riciclabili, possono infatti essere rivenduti e consentire dei piccoli guadagni, e sono da sempre nel mirino dei ladruncoli. Che questa volta, dunque, si sono dovuti allontanare a mani vuote. Lasciandosi alle spalle parecchia confusione, aveva armeggiato attorno alle bici, ed anche nella sezione che è dedicata al vestiario usato.

(foto: alcune immagini del raid avvenuto alla piazzola ecologica di Rovello Porro)

15082020