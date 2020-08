SARONNO – Un nuovo palasport sorgerà sul territorio saronnese: il recupero della struttura della palestra della scuola elementare “Rodari” di via Toti sarà dedicato ai club sportivi saronnesi che soffrono la mancanza di spazi e il sovraffollamento degli esistenti. La realizzazione del progetto, definito dall’assessore comunale ai lavori pubblici, Dario Lonardoni, è prevista per il prossimo anno. “Pensavamo – racconta Lonardoni – di investirci subito 180 mila euro per una serie di opere di sistemazione, ma intanto abbiamo vinto il bando ministeriale da 4 milioni di euro per ricostruire l’intero plesso della Rodari. Da qui la scelta, per il momento, di procedere, con circa 100 mila euro, in alcune opere non differibili e che riguardano il rifacimento dei bagni della palestra e l’aggiornamento delle sue dotazioni. Mentre per il resto di procederà nel contesto della ricostruzione del complesso scolastico”.

La palestra sarà l’unica struttura a non vedere la demolizione, ma ad essere rinnovata e ampliata per mettere gli spazi a disposizione non solo delle società e squadre sportive locali, ma anche per campionati e competizioni. Infatti, uno dei cambiamenti più significativi consiste nella messa a disposizione di tribune per il pubblico. Ma non è l’unico cambiamento previsto: l’attenzione per la sicurezza porta l’installazione di un sistema anti-intrusione in tutto il complesso, oltre che ad una recinzione dell’area verde adiacente.

