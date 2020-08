“Buona estate ma rispettando le regole anti-covid”: appello del sindaco di Gerenzano

GERENZANO – Buona estate ma tutelando la salute propria e degli altri: il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, in questi giorni per molti vacanzieri, ha voluto rammentare le regole anti-covid.

Ricordiamo che per contrastare la diffusione del coronavirus, come da ordinanza regionale 590 del 31 luglio valida fino al 10 settembre, è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non

sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina di cui all’articolo 9 comma 2 del decreto ministeriale dell’11 giugno ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Si raccomanda inoltre di lavarsi spesso le mani e l’utilizzo di gel disinfettante per le mani.

Non sottovalutiamo la situazione!

Buona estate a tutti!

16082020