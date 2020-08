SARONNO – “Un passato importante tra Mapello Bonate in D, poi Vertovese, Ardor Lazzate e Calvairate in Eccellenza: sposa il progetto e rinforza il nostro centrocampo, mettendo fisico e centimetri oltre alla sua qualità. Firma con noi Simone Ferrari, classe 1993 centrocampista centrale”. Così il club saronnese ha presentato l’ultimo arrivo in maglia biancoceleste.

Per il Saronno si tratta ora di smaltire la delusione per il mancato ripescaggio in Promozione, che a meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto non avverrà benchè gli amaretti siano al primo posto della graduatoria regionale per il ripescaggio. Dopo lo stop dei campionati per l’emergenza covid, il comitato calcistico regionale ha deciso di non fare retrocedere nessuno e di mantenere i gironi di Promozione a 16 squadre, e così non si sono creati posti liberi; il Saronno rimane dunque in Prima categoria.

(foto: al centro il nuovo centrocampista del Fbc Saronno, Simone Ferrari, a destra il direttore sportivo Simone Morandi)

16082020