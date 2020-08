SARONNO / VARESE / TRADATE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Coronavirus, nel Varesotto gli ultimi giorni hanno portato un numero di nuovi contagi più elevato rispetto al recente passato e comunque ancora relativamente contenuto. Nei grandi centri della provincia guida la “classifica” nella quale nessuno vorrebbe figurare la città di Saronno con +3 nuovi casi in 4 giorni, segue Busto Arsizio con +2 nuovi vasi e Gallarate, +1. Mentre a Varese il bilancio è di +0.

Ecco il quadro della situazione, con il numero totale dei contagi dall’inizio della pandemia e la variazione fra metà settimana ed oggi, in base agli ultimi dati disponibili:

Saronno 246 (243)

Varese 323

Busto Arsizio 412 (410)

Gallarate 271 (271)

Tradate 127

Due nuovi casi in provincia di Varese è il bilancio del 16 agosto sul fronte dei contagi da Coronavirus. Va peggio in provincia di Monza e Brianza dove i nuovi casi sono 5 mentre del comasco c’è stato un solo nuovo contagiato.

In Lombardia aumentano guariti e dimessi (+38), nessun contagio a Cremona, Lodi e Pavia. I nuovi casi positivi aumentano di 61 unità di cui 5 debolmente positivi. Solo un nuovo ricovero in terapia intensiva, più tre il dato registrato dai decessi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

