CERIANO LAGHETTO – Una riflessione sulla Festa dell’Assunta, il 15 agosto, e sui temi dell’attualità da parte del vicesindaco di Ceriano Laghetto, e coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia, Dante Cattaneo.

E’ una delle giornate più importanti per la cristianità con l”Assunzione della Vergine Maria al Cielo. Il 15 agosto però abbiamo anche fatto riposare il cervello viste le novità dell’altro ieri che sono giunte dal Governo in tema ripresa delle scuole: dal plexiglas ai costosi banchi con le rotelle, dalle lezioni nei B&B e nelle tendopoli, alla febbre da misurare a casa. Il Comitato tecnico scientifico ha messo nero su bianco l’ennesima inversione a U: le classi possono rimanere così com’è, basta il corretto uso delle mascherine. Cambieranno ancora idea, quindi lunedì faremo nuovamente il punto, consapevoli che con questi é come la tela di Penelope.

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, e coordinatore dei sindaci della Lega in Lombardia, Dante Cattaneo)

