Ex Petri: appello del Circolo Tramway salviamo le targhe storiche

SARONNO – Salviamo le targe storiche delle arterie cittadine dalla demolizione” dell’ex Petri. L’appello arrivata dal circolo Tramway che quest’estate è all’opera per cercare di salvare piccoli segni concreti della storia di Saronno. Da qualche settimana ruspe e operai sono al lavoro nell’ex Petri, superficie dismessa dal lontano 1970, che si trova nel quadrilatero compreso tra via Pola, via Bossi, via Don Guanella e via Padre Reina.

Non a caso l’associazione che in passato ha donato alla città l’orologio del Ponte della Vittoria ha chiesto al Comune di impegnarsi a salvare la targa di denominazione della via Don Guanella e di via Bossi. “Sono targhe in pietra decisamente datate – spiegano dal sodalizio – che raccontano la storia degli intestatari della vita e che per decenni hanno visto passare la vita saronnese non ci possiamo permettere di perderle o di farla andare distrutte per incuria”. Non è la prima volta che l’associazione interviene per chiedere di salvare targhe o simboli della storia cittadina nel corso di riqualificazioni. Basti citare la targa dedicata a Giuditta Pasta sull’edificio completamente ricostruito tra piazzetta Portici e via Padre Monti. Grazie ai volontari la targa è stata salvata e sarà riposizionata sulla facciata.

16082020