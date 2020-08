SARONNO / TRADATE / GROANE – L’allarme viene da Regione Lombardia ed è rilanciato dal Comune di Gerenzano ma vale per tutta la zona. La Protezione civile Lombardia informa che dopo le precipitazioni della mattinata odierna, si attende la formazione di possibili nuovi rovesci e temporali a partire dal tardo pomeriggio di oggi 16 agosto e nella giornata di domani lunedì 17 agosto.

Consigli in ambiente urbano: le criticità più tipiche sono legate all’incapacità della rete fognaria di smaltire quantità d’acqua considerevoli che cadono al suolo in tempi ristretti con conseguenti repentini allagamenti di strade.

Per questo fai attenzione al passaggio in sottovia e sottopassi, c’è il rischio di trovarsi con il veicolo semi-sommerso o sommerso dall’acqua;evita di recarti o soffermarti anche gli ambienti come scantinati, piani bassi, garage, sono a forte rischio allagamento durante intensi scrosci di pioggia. Porre attenzione ai semafori posti prima di impegnare il nuovo sottopasso ferroviario, con semaforo rosso non procedere oltre.