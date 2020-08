CARONNO PERTUSELLA – Disavventura a lieto fine per una tartaruga di terra che si era smarrita alle porte della città e che è tornata a casa grazie allo spirito d’osservazione e all’attenzione di un caronnese. Ma facciamo un passo indietro tornando a prima di Ferragosto quando su Facebook è arrivata una richiesta d’aiuto per un insolito animale fuggitivo.

Già perchè l’appello lanciato non riguardava un gatto non tornato dopo le sue esplorazioni o un cane che si era infilato nel cancello correndo nel quartiere ma una tartaruga di terra. Il fuggitivo un maschio si era allontanato venerdì 14 agosto nella zona tra via Carducci e via San Bernardino nei pressi di corso della Vittoria. Mentre il tam tam correva sul web tramite il social network Facebook è arrivato il lieto fine. La tartaruga è tornata a casa grazie ad un caronnese, Davide, che l’ha trovata per strada e l’ha messa al sicuro prima di contattare il proprietari.