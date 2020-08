CISLAGO – Tutto era fermo dal mese scorso, il dato di ieri sera parla di un nuovo caso di positività al coronavirus a Cislago, +1, che dunque non è più covid-free. In tutto dall’inizio della pandemia i contagiati a Cislago sono stati 38.

Due nuovi casi in provincia di Varese è il bilancio del 16 agosto sul fronte dei contagi da Coronavirus. Va peggio in provincia di Monza e Brianza dove i nuovi casi sono 5 mentre del comasco c’è stato un solo nuovo contagiato.

In Lombardia aumentano guariti e dimessi (+38), nessun contagio a Cremona, Lodi e Pavia. I nuovi casi positivi aumentano di 61 unità di cui 5 debolmente positivi. Solo un nuovo ricovero in terapia intensiva, più tre il dato registrato dai decessi.

Tregua domenicale: oggi nessun caso nelle principali località della zona. Dopo i tre casi in tre giorni, anche Saronno fa segnare oggi un +0; mentre non ci sono da parecchie tempo novità a Caronno Pertusella, Tradate, Limbiate e Cesano Maderno.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: cerimonia pubblica a Cislago durante l’emergenza covid)

