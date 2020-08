CERIANO LAGHETTO – Diretta Facebook del sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, che ha appena fatto il punto della situazione dell’emergenza covid in paese. “Purtroppo, dopo un periodo assolutamente di calma, un piccolo focolaio ha rischiato di esplodere. Mercoledì scorso avevamo 3 positivi e 6 persone in sorveglianza. Restano oggi 3 positivi, sono aumentati lievemente i sottoposti a sorveglianza, che sono arrivati a 10. Questo è naturale perchè il lavoro di Ats con i medici di base ha ampliato il numero delle persone da tenere sotto osservazione perchè potrebbero essere entrate in contatto con qualcuno che poi si è rivelato positivo al virus”.

Ha proseguito Crippa: “E’ la giusta procedura per controllare la situazione. Tutto per adesso è stato contenuto!”

