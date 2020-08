SOLARO / CERIANO LAGHETTO / MISINTO – Il coronavirus è tornato nellla zona delle Groane: dopo un periodo, piuttosto lungo, a zero casi, negli ultimi giorni quelli comparsi a Ceriano Laghetto, Misinto e Cesano Maderno, a cui si è aggiunto un +1 a Solaro.

Ecco il quadro della situazione in zona, una rilevazione che riguarda il periodo degli ultimi quattro giorni (tra parentesi il dato precedente, in caso di variazioni):

Solaro 72 (71)

Ceriano Laghetto 31 (28)

Cogliate 37 (34)

Misinto 21 (20)

Lazzate 44

Cesano Maderno 230 (226)

Limbiate 202

Barlassina 48 (46)

Due nuovi casi in provincia di Varese è il bilancio del 16 agosto sul fronte dei contagi da Coronavirus. Va peggio in provincia di Monza e Brianza dove i nuovi casi sono 5 mentre del comasco c’è stato un solo nuovo contagiato.

In Lombardia aumentano guariti e dimessi (+38), nessun contagio a Cremona, Lodi e Pavia. I nuovi casi positivi aumentano di 61 unità di cui 5 debolmente positivi. Solo un nuovo ricovero in terapia intensiva, più tre il dato registrato dai decessi.

Tregua domenicale: oggi nessun caso nelle principali località della zona. Dopo i tre casi in tre giorni, anche Saronno fa segnare oggi un +0; mentre non ci sono da parecchie tempo novità a Caronno Pertusella, Tradate, Limbiate e Cesano Maderno.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: cerimonia davanti al Municipio di Solaro)

17082020