SOLARO – “Dopo settimane di relativa tranquillità, con nessun contagio in paese e nessun positivo attivo, si registrano due nuovi casi di positività al coronavirus a Solaro. Si tratta di un ragazzo ed una ragazza, entrambi di rientro dalle vacanze, che attualmente presentano solo sintomi lievi”

Sono le parole del sindaco Nilde Moretti che fa il punto della situazione sul fronte covid e i nuovi contagi a Solaro: “Purtroppo, come in molti altri Comuni della zona, anche a Solaro c’è stato un piccolo incremento dei casi di positività. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: indossiamo la mascherina e manteniamo il distanziamento sociale nei luoghi più sensibili.

Come comunità abbiamo combattuto una grande battaglia in primavera, e tutti insieme abbiamo cercato di sostenerci e risollevarci, ma dobbiamo resistere ancora per qualche tempo.

Invito a seguire le indicazioni del Governo in merito, contattando prontamente il proprio medico di base in caso di sintomi, ancorché lievi, per evitare contatti pericolosi con le persone a noi vicine e con i nostri concittadini in un periodo ancora non del tutto sicuro”

Le nuove disposizioni rinnovano l’obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 anche all’aperto, in tutti quei luoghi, piazze, vie e slarghi in cui si possano creare assembramenti, anche spontanei o occasionali.

17082020