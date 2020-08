Disavventura per l’assessore regionale anti-covid: Gallera in ospedale

MILANO – Il suo volto è ormai arcinoto anche ai saronnesi, non solo per le periodiche visite all’ospedale cittadino ma anche perchè è stato il “volto” della Lombardia nei momenti più difficili dell’emergenza coronavirus: l‘assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, si era nei giorni scorsi concesso qualche giorno di vacanza e per lui ieri c’è stata una disavventura, che lo costringerà a qualche giorno di forzato riposo.

E’ lui stesso a riferirne, su Facebook: “Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente – ieri durante una partita di paddle tra amici ho colpito violentemente la testa contro un’inferriata metallica; nessun problema neurologico però mi hanno dovuto dare 30 punti per due profonde ferite al capo. Devo ringraziare il 118 di Santa Margherita per l’efficienza e i medici e gli infermieri del pronto soccorso di Lavagna per la professionalità e la disponibilità. Ora sono rientrato a Milano e rimarrò ricoverato un paio di giorni in osservazione e poi speriamo che si rimarginino senza problemi e conseguenze”.

