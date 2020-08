CARBONATE – Carabinieri al lavoro per fare piena luce sull’episodio avvenuto nella notte fra domenica e lunedì a Carbonate dove alle 23 oltre alle forze dell’ordine sono accorse automedica, una ambulanza della Croce rossa di Varese ed è arrivato anche l’elisosoccorso proveniente da Como. Grande mobilitazione per soccorrere una ragazzo di 25 anni, che presentava una ferita compatibile con una coltellata, e che stava decisamente male. E’ successo tutto a margine di via Volta, nome locale dell’ex statale Varesina che collega Saronno con Tradate e Varese.

Alla fine il paziente è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Legnano: ha riportato ferite “importanti” ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Per il momento non trapelano ulteriori particolari sull’accaduto, sono in corso le indagini dei militari dell’Arma. L’intervento dei soccorritori non è certo passato inosservato fra chi si trovava a passare lungo l’ex Varesina e fra i residenti nella zona, molti sono accorsi per cercare di capire cosa fosse avvenuto.

(foto archivio)

17082020