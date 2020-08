SARONNO – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno denunciato, per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, un 57enne di origini russe, residente a Saronno da moltissimi anni. I carabinieri, che hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento dell’uomo nel quartiere Prealpi, hanno trovato sul balcone 15 piante di marijuana dell’altezza di circa due metri. La florida vegetazione era celata nella zona interna del terrazzo per cui non era visibile dalla strada.

L’uomo ha spiegato ai militari che la produzione casalinga era esclusivamente finalizzata ad un uso personale, ma il quantitativo comunque abbondante di principio attivo delle piante gli è costato il deferimento alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per coltivazione illegale di marijuana. Assieme alla piante è stato rinvenuto anche materiale utile per il confezionamento di singole dosi di stupefacente. Le piante, tutte asportate, sono state sequestrate.

(foto le piante sequestrate dai carabinieri a casa di un 57enne saronnese)

17082020