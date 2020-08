Ritrovata gattina a Saronno…ora si cerca il padrone

SARONNO – E’ stata trovata questa mattina alle 8 una gattina sprovvista di microchip in via Bergamo 10 a Saronno. Il pelo è per la maggior parte scuro a parte alcune macchie presenti sotto il muso e vicino alla pancia, ha lunghi baffi bianchi e gli occhi color nocciola. Chi l’ha trovata la descrive molto affettuosa e amichevole, probabilmente si è persa e non è più riuscita a ritrovare la strada di casa.

Nel caso in cui il padrone riconosca l’animale o per maggiori informazioni chiamare Luisella 3452995883. Se qualcuno volesse dare un aiuto, può condividere e diffondere la notizia sui social,sui gruppi dei comuni su facebook o di ricerca animali.

(foto della gatta ritrovata)

17082020