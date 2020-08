Robur Saronno: dal 24 agosto riprende il centro estivo “Leoni in campus”. Ecco come iscriversi

SARONNO – Calcio, tennis, beach volley e basket sono solo alcune delle attività che il campus multisport “Leoni in campus” promette al centro sportivo Robur di Saronno. Dopo il primo periodo dal 15 giugno al 14 agosto, divertimento assicurato dal 24 agosto all’11 settembre per i nati dal 2007 al 2014 con appuntamento fisso dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 al centro sportivo in via Colombo 42. Le attività verranno organizzate in modo da garantire la completa sicurezza per tutti rispettando il protocollo anti-contagio finalizzato al contenimento della diffusione del virus: gli ambienti verranno sanificate e le attrezzature igienizzate quotidianamente; verrà misurata la temperatura all’ingresso; ci saranno dispositivi con il gel per tenere costantemente pulite le mani.

Ecco il programma giornaliero delle attività:

8.30-9.00: Ingresso

9.00: Appello e divisione dei gruppi sui vari campi per attività

9.15-10.00: Attività 1; per esempio gruppo 1 basket, gruppo 2 calcio, gruppo 3 tennis, gruppo 4 beach sports

10.15-11.00: Attività 2 in seguito a rotazione dei gruppi sui campi

11.15-12.00: Attività 3

12.00-12.30: Tempo libero

12.30-13.30: Pranzo

13.30-14.00: Tempo libero

14.00-14.45: Compiti

15.00-16.00: Attività 4

16.00-16-30: Merenda

16.45-17.30: Attività 5

17.30-18.00: Uscita

I partecipanti a “Leoni in campus” dovranno presentarsi con borsa o zaino contenenti sempre:

– Felpa, k-way e mascherina

– Borraccia personale

– Maglietta di cotone

– Cambio completo

– Cappellino

– Calze e mutande

Quota di iscrizione (esclusa la quota di assicurazione di € 15)

1 settimana € 140

2 settimana € 265

3 settimana € 390

4 settimana € 515

5 settimana € 640

6 settimana € 765

7 settimana € 875

(Sconto fratelli pari al 10% del totale di una delle quote sopraindicate)

La quota comprende:

– assistenza di personale qualificato

– pranzo

– attività sportive, giochi individuali e di squadra, tornei, olimpiadi con premiazioni al termine di ogni settimana

– attrezzature sportive, utilizzo esclusivo di campo tennis, calcetto, beach volley, basket, beach tennis

– assicurazione RC + infortuni

– cappellino e t-shirt 5 Summer camp multisport Robur Saronno

Regolamento:

– inviare per mail la propria candidatura indicando la o le settimane in cui si desidera partecipare

– sarete contattati e inseriti in un gruppo whatsapp entro il giovedì precedente alla settimana scelta

– effettuare il saldo entro il lunedì di ciascuna settimana

Documenti da presentare ogni lunedì:

– modulo di iscrizione con certificato medico in allegato

– scheda medica con indicate intolleranze alimentari

– dichiarazione sintomi

– patto tra l’ente gestore e la famiglia

– delega per il ritiro (se necessario)

L’iscrizione sarà considerata valida a tutti gli effetti solo al versamento dell’intera somma e alla consegna dei documenti richiesti.

Per maggiori informazione contattare:

3403171401

[email protected]

[email protected]

oppure visitare il sito www.centrosportivorobur.com

(foto da archivio e del volantino dell’iniziativa)

