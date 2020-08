SARONNO – E’ Luciano Silighini Garagnani ad accedere i riflettori su quanto successo ieri sera alle porte del centro storico. “Ero a casa con mia moglie Francesca quando ho sentito gridare – spiega – affacciandosi abbiamo visto un’anziana a terra con un giovane che saliva in bicicletta e si allontanava”. Immediata la mobilitazione con la chiamata ai carabinieri e Silighini che ha inseguito il malvivente sena riuscire a raggiungerlo.

“Ennesimo atto di violenza in pieno centro a Saronno – denuncia Silighini – nel giro di pochi mesi sono quasi una decina i casi da me segnalati alle forze dell’ordine per le attività di spaccio e tentate effrazioni che hanno coinvolto la zona che da piazza De Gasperi arriva fino a via San Cristoforo passando per vicolo Scuole, punto buio e ormai lasciato in totale abbandono”.

Ed è proprio Silighini a ricostruire l’accaduto: “Alle 22 di una domenica sera in pieno agosto non è concepibile che una povera signora anziana a passeggio col cagnolino venga scippata e gettata a terra da un malvivente che in sella alla propria bicicletta passa impertinente davanti a telecamere convinto di farla franca. Ora attendo che queste telecamere portino alla luce il volto di questo criminale. Mi auguro che fossero accese”.

(foto: la pattuglia dei carabinieri sul posto)

16082020