LOMAZZO – Bilancio molto positivo per i camp estivi organizzati dall’Esperia Lomazzo al centro sportivo di via Del Filagno in paese. “Siamo arrivati fino a qui con tutte le settimane sold out, non ci aspettavamo così tanta partecipazione! Ci sarebbe piaciuto regalare le tanto sperate e richieste notti stellate ma purtroppo, come tutti sappiamo, non è stato possibile, ma non ci siamo persi d’animo e siamo riusciti ad organizzare la serata stellata per tutti i nostri bambini – i dirigenti dell’Esperia tracciano un consuntivo .

Volevamo ringraziare la pizzeria da Aldo di Lomazzo per tutti i pranzi che ci ha preparato e per averci offerto la pizza ieri sera, il presidente Luca Rossetti per averci omaggiato il dolce, la nostra super Zaira per aver preparato i biscotti personalizzati Camp al Campo per tutti”.

Proseguono i responsabili dell’Esperia: “Grazie a tutti quei bambini che ieri sera ci hanno omaggiato di pensierini facendoci emozionare. Infine grazie a tutte le famiglie che hanno avuto fiducia in noi, soprattutto in questo momento particolare. Dal nostro staff unico e compatto, dalla nostra piccola ma grande famiglia, grazie di cuore”.

18082020