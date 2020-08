Ceriano Laghetto, grande successo per il centro estivo

CERIANO LAGHETTO – Le premiazioni al termine delle “olimpiadi”, hanno suggellato il successo delle 5 settimane di “Rock camp”, allestito al Centro civico Dal Pozzo dall’associazione La Città sonora, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. “E’ stata un’esperienza molto positiva e con un grande riscontro, nonostante tutte le limitazioni imposte dall’emergenza Covid” -spiega Mauro Bravi, presidente dell’associazione che ha curato l’iniziativa – Abbiamo avuto per tutte e cinque le settimane il gran completo, raccogliendo sempre iscrizioni per tutti i 31 posti disponibili in base alle limitazioni imposte”.

L’attività si è svolta prevalentemente all’aperto, potendo contare sugli ampi spazi a disposizione nell’area del centro civico, dove pure era possibile effettuare le lezioni di musica d’insieme nell’ampio salone. Al campus estivo della scuola di musica hanno partecipato bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, che sono stati suddivisi in squadre per fasce d’età. All’attività musicale è stata affiancata quella ludico-sportiva, con grande coinvolgimento dei ragazzi, seppure fortemente limitati dalle norme sul distanziamento sociale e sulle protezioni individuali. Alla consegna dei riconoscimenti erano presenti anche l’assessore comunale ai Servizi Sociali Dante Cattaneo e l’assessore alla frazione Dal Pozzo, Antonella Imperato. “Questo servizio molto apprezzato dalle famiglie sarà riproposto da fine agosto con le stesse modalità, sempre negli spazi, sia all’aperto che coperti del nostro centro civico” ha assicurato gli assessori.

18082020