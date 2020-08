SARONNO / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE / VARESE – Fra i principali centri del Varesotto, ieri l’unica novità è stata quella che ha riguardato la città di Busto Arsizio, la più colpita dal coronavirus nel Varesotto, che ha fatto segnare un ulteriore +1.

Ecco il quadro della situazione, fra parentesi l’eventuale variazione di contagi da ieri:

Saronno 246

Tradate 127

Varese 323

Busto Arsizio 423 (412)

Gallarate 272

A livello provinciale, dei 10 casi registrati ieri in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia. Varesotto ancora in crescita, +6; e +3 nuovi casi oggi anche in Brianza.

Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+85) e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. Numeri bassi ieri in Lombardia per quanto riguarda l’emergenza coronavirus, dove sono stati scoperti solo +43 nuovi casi positivi, ma i tamponi effettuati – complice sicuramente anche ferragosto e successivo weekend – sono stati molto pochi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

18082020