MILANO – Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+71) e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. In anticipo rispetto al solito, Regione Lombardia ha già fornito i dati odierni riguardo alla pandemia, sul territorio lombardo oggi solo +50 nuovi casi riscontrati, ma anche i tamponi eseguiti, come ieri, sono stati pochi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 5.548, totale complessivo: 1.423.476

– i nuovi casi positivi: 50 (di cui 6 “debolmente positivi” e 1 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 75.319 (+71), di cui 1.303 dimessi e 74.016 guariti

– in terapia intensiva: 14 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 150 (+3)

– i decessi, totale complessivo: 16.840 (=)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

18082020