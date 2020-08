SARONNO – “Il superbonus è un aiuto molto importante per tutti i cittadini, anche coloro che risiedono all’estero, perché i loro familiari potranno usufruire di un incremento del 110 per cento delle agevolazioni fiscali per tutte le ristrutturazioni”. Lo fa notare il parlamentare saronnese di Italia viva, Gianfranco Librandi.

Prosegue Librandi, che entra nel merito di alcune delle possibilità offerte tramite il superbonus: “E’ utilizzabile per edifici specifici, quale migliore occasione per proteggere e curare i nostri Borghi? Dobbiamo preservare la bellezza del nostro Paese per promuove il turismo che per noi è parte fondamentale della nostra economia”.

Il superbonus è una delle opportunità offerte dal Governo nell’ambito degli interventi per il rilancio dell’economia dopo la fase acuta dell’emergenza coronavirus.

(foto archivio: il parlamentare Gianfranco Librandi di Saronno. E’ stato fra i fondatori di Italia viva, la nuova compagine politica guidata da Matteo Renzi e della quale fa parte anche un’altra parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda)

