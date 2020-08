BODIO LOMNAGO / SARONNO – In aiuto ai colleghi del resto della provincia impegnati dalle 9 a spegnere l’incendio sviluppatosi in una dimora storica di Bodio Lomnago, via Giacomo Matteotti, sono accorsi anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Il fuoco si è sviluppato sul tetto dell’edificio ed i pompieri sono intervenuti con diversi automezzi e numerosi pompieri.

All’origine del tutto, come detto, l’incendio della copertura dell’edificio, utilizzato a scopo abitativo. Ancora da quantificare con precisione i danni, che comunque si annunciano particolarmente ingenti. I vigili del fuoco hanno dapprima circoscritto e poi spento le fiamme, sono adesso in corso gli accertamenti di natura tecnica per comprendere con precisione le cause dell’accaduto. A bruciare villa Corso, dimora storica del settecento di notevole valore artistico. In base a quanto accertato, l’incendio è partito dal tetto di una casa limitrofa.

(foto: un momento delle operazioni di spegnimento della dimora storica situata a Bodio Lomnago)

18082020