SARONNO – E’ previsto per mercoledì 19 agosto il secondo appuntamento con i ragazzi dell’associazione Il Tassello. Ogni mercoledì dal 12 agosto al 2 settembre, l’associazione sarà in piazza La Malfa per proporre alla cittadinanza una sfida tra i giochi da tavolo. Il desiderio è quello di unire i cittadini di tutte le età e generazioni in un momento di socialità all’aperto, per sfidarsi in giochi dalle regole semplici e alla portata di tutti – sempre con profonda attenzione alle regole igienico-sanitarie e al distanziamento sociale.

Il 19 agosto sarà il turno di Nomi in Testa, un gioco dalle semplici regole che richiede solo poco materiale e si presta perfettamente alle regole anti-contagio ancora in vigore.

“L’idea è nata – racconta Manuel Carminati – con l’intento di dedicare un momento di incontro per quelle famiglie che quest’anno non riusciranno ad andare in vacanza durante queste serate di agosto. Abbiamo pensato ad attività all’aperto, facili da gestire per quanto riguarda le norme igieniche anti-Covid e che potessero essere divertenti per tutte le fasce d’età.”

16082020