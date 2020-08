SARONNO – “Manutenzione ordinaria: che interventi straordinari! Un’amministrazione comunale dovrebbe occuparsi di manutenzione ordinaria nel quotidiano, come tutti i cittadini si occupano di sistemare i problemini di casa appena si presentano, per evitare problemoni futuri. Ma ecco qui, vi abbiamo assistito negli ultimi tempi, una bella carrellata di interventi fatti di fretta tutti insieme. Sembrano quasi strane coincidenze…” dice il candidato sindaco Pierluigi Gilli, in corsa per le elezioni di settembre sostenuto dalla lista civica Con Saronno, e da Italia viva, Azione e + Europa, a fronte delle opere pubbliche compiute ultimamente dall’Amministrazione civica a guida Lega.

“Per noi – rimarca Gilli – la manutenzione ordinaria è ordinaria!” Gilli fa riferimento ad opere come quella della sistemazione dei tombini in centro, al cantiere notturno per il rifacimento stradale davanti alla stazione ferroviaria centrale, alle opere stradali di via Manzoni ed al restauro della fontana del complesso del ponte della Vittoria, “che è manutenzione straordinaria, ma colpisce comunque la favolosa tempistica”.

18082020