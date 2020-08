SARONNO / TRADATE / GROANE – Un promontorio di alta pressione interessa gradualmente tutto il Nord Italia. Per la giornata di oggi, martedì 18 agosto, si conferma la possibile formazione di rovesci e qualche temporale sui settori centro-orientali, in intensificazione dal tardo pomeriggio-sera e prosecuzione nel corso della notte, in particolare su Alpi e Prealpi e con minor probabilità anche sulla Pianura. Durante la notte gli eventuali fenomeni potranno risultare localmente ancora di forte

intensità.

Per la giornata di domani 19 agosto, seppur poco probabile, non si esclude qualche isolato rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Appennino.

18082020