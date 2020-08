GERENZANO – Tamponamento tra due auto a Gerenzano: è successo oggi alle 11 sull’ex statale Varesina, in quel tratto di via Clerici, nei pressi della intersezione con via Dante Alighieri. Sul posto sono accorse due ambulanze, una del Sos Uboldo ed una della Misericardia Arese, oltre alle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno e della polizia locale gerenzanese. Fra i contusi anche un ragazzino di 11 anni, gli altri sono stati un uomo di 46 anni ed uno di 68 anni. Sono stati trasportati negli ospedali di Saronno e Garbagnate Milanese per essere medicati e per tutti gli accertamenti del caso, nessuno ha comunque riportato gravi ferite.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità, e compiuto tutti i rilievi sul posto.

(foto archivio: ambulanza e pattuglia dei carabinieri nel corso di un intervento per una emergenza sanitaria nella zona del Saronnese)

18082020