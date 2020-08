Tamponamento sulla Varesina a Caronno Pertusella: due contusi

CARONNO PERTUSELLA – Incidente a Caronno Pertusella: nel tamponamento fra due autovetture sono rimaste contuse due persone. E’ successo ieri alle 14.30 sull’ex statale Varesina, in quel tratto viale 5 giornate, nei pressi della intersezione con via Torino e via Bacone, alla periferia sud cittadina. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale ed è arrivata una ambulanza del Sos Rho. Nessuno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale ma due persone, una donna di 35 anni ed un uomo di 42 anni, hanno avuto necessità di cure, sul posto.

Gli agenti della vigilanza urbana caronnese si sono occupati dei rilievi del sinistro e stanno mettendo a fuoco le eventuali responsabilità del sinistro. Al riguardo sono state raccolte anche le testimonianze degli automobilisti che sono rimasti coinvolti nello scontro ed i passanti, come sempre in simili circostanze.

(foto archivio: rilievi da parte di una pattuglia della polizia locale di Caronno Pertusella)

18082020