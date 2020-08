SARONNO – “Intensità, fisico, punti: Davide Tresso sarà il senior degli under. Millenials cresciuto nelle giovanili Robur, ormai da quattro anni in prima squadra, l’anno scorso è andato dieci volte in doppia cifra e ha chiuso con 9.7 punti di media. Per l’ala roburina il 2021 sarà l’anno buono per confermarsi ad alti livelli, per un giovane già senior”. Così la società saronnese presenta il secondo arrivo al mercato d’agosto. Di certo, non sarà l’unica novità di mercato che attende i tifosi del club saronnese, che punta in alto.

La società del presidente Ezio Vaghi si sta dunque muovendo sul mercato, in vista della prossima stagione che covid permettendo dovrebbe partire il mese prossimo e nella quale l’obiettivo minimo del club sarà quello di raggiungere i playoff per il salto di categoria. Nei giorni scorsi da parte del club l’annuncio dell’acquisto di Enrico Tomba.

(foto: il nuovo giocatore della Robur Saronno, Davide Tresso, è pronto a vestire i colori della formazione saronnese che fa base al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo)

19082020