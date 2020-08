CARONNO PERTUSELLA – Nel progetto pluriennale della Caronnese è ben definito il percorso di crescita dei calciatori più talentuosi che dai settori giovanili più interessanti confluiscono

in prima squadra. Ogni anno la Caronnese seleziona giovani talenti grazie ai suoi osservatori presenti sui numerosi campi da gioco per poi farli debuttare nella categoria più importante. A

battezzare la nuova stagione 2020-2021 ecco arrivare all’interno della rosa di mister Roberto Gatti e del direttore sportivo Raffaele Ferrara due preziosi elementi da porre sotto la lente d’ingrandimento.

Giosuè Conte, classe 2002, generoso centrocampista con ottime potenzialità, fa il suo ingresso in prima squadra dopo avere vestito le maglie di Pro Patria e Accademia Internazionale. “E’ un grande onore per me essere stato scelto: è un grande passo e ringrazio tutti della fiducia. Ci metterò tutto me stesso per fare bene”, afferma il giovane Conte.

Filippo Bosisio, anch’egli nato nel 2002, ribadisce il concetto: “E’ un grande piacere far parte della prima squadra della Caronnese. Darò il massimo per questa maglia. Non vedo l’ora che inizi il

campionato”. Bosisio, ostico e arcigno terzino sinistro, dopo il Centro Schiaffino ha militato lo scorso anno nel Base 96.

