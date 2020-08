SARONNO / TRADATE / VARESE / GALLARATE / BUSTO ARSIZIO – Fra le principali località della provincia di Varese l’unica località che fa segnare una variazione, per quanto riguarda i nuovi contagi da covid, è Tradate, dove non se ne registravano da tanto tempo; stavolta +1 che porta il totale dall’inizio della pandemia a 128. Invariate Saronno, Caronno Pertusella, Varese, Gallarate e Busto Arsizio.

Ecco il riepilogo (fra parentesi le eventuali variazioni da ieri):

Saronno 246

Caronno Pertusella 107

Tradate 128 (127)

Varese 323

Busto Arsizio 413

Gallarate 272

Nelle Groane +1 a Limbiate.

Tornano a salire i casi a livello provinciale, nella zona: nel Varesotto oggi +6, mentre nel comasco +3; in Brianza +8 nuovi casi di positività al coronavirus.

Anche oggi aumentano guariti e dimessi (+79). Ma aumentano anche i casi positivi, oggi +91 a fronte di novemila tamponi effettuati. Il dato regionale odierno fa riferimento anche ad un numero di ricoverati sostanzialmente stabile. Oggi si sono registrati +4 nuovi decessi, sul territorio della Lombardia.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

