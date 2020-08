GERENZANO – Odori molesti, li segnalano da qualche tempi i cittadini di alcune zone del paese ed il Comune ha avviato una serie di indagini ed approfondimenti.

A fare il punto è proprio l’Amministrazione comunale del sindaco Ivano Campi: “Il tema delle molestie olfattive che a volte si avvertono in alcune zone del paese, è un tema all’attenzione e che in questa prima fase si sta monitorando già da mesi in collaborazione con altri Comuni limitrofi e che al termine dell’indagine speriamo trovi una definitiva soluzione, con gli organi ed enti competenti già coinvolti. Le indagini effettuate dagli organi competenti rilevano che sono esclusivamente molestie olfattive, non nocive”.