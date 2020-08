40 mila euro per la riqualificazione del parcheggio della Paiosa

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sulla sistemazione dell’area parcheggio in via Trento.

“Sono stati approvati con delibera di Giunta n.124 del 11.08.2020 gli interventi di riqualificazione di spazi pubblici riguardanti, nel dettaglio, la sistemazione del parcheggio di via Trento. Un intervento che si è reso necessario a causa della forte presenza di piante ed arbusti infestanti e dalla difficoltà di avere accesso al parcheggio durante le giornate di pioggia, anche per effetto dei lavori dei sottoservizi di riqualificazione della Cascina Paiosa. Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Strade, Traffico e Mobilità e prevede una spesa complessiva pari a 40 mila euro, I.V.A compresa, di cui 908.54 euro per oneri della sicurezza.

Il parcheggio risulta attualmente accessibile esclusivamente da via Togliatti mediante una strada sterrata, in seguito ai lavori di riqualificazione verrà consentito solo l’accesso da via Trento e creato un passaggio pedonale lungo la recinzione del campo sportivo per agevolare ancor di più il transito. Uno degli obiettivi è proprio quello di rendere maggiormente funzionale il campo sportivo e la Cascina Paiosa”.

(foto del parcheggio)

20082020