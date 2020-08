GERENZANO – Pronto il programma di amichevoli pre-stagioni per la Gerenzanese calcio, dopo il raduno e l’avvio della preparazione agli ordini del nuovo mister, Mauro Pignatiello (nella foto), domenica 23 agosto ed in vista del prossimo campionato di Seconda categoria.

Per trovare subito la giusta amalgama e saggiare le possibilità di questo gruppo, le amichevoli sono quasi tutte dei derby, dunque gare sempre molto sentite e che a nessuno piace perdere, ed anche contro formazioni di categoria superiore. La Gerenzanese giocherà gli incontri in casa al centro sportivo di via Inglesina. Si inizia giovedì 27 agosto con un match contro l’Universal Solaro, per proseguire giovedì 3 settembre ospitando la formazione di Gorla Minore. Giovedì 10 settembre l’incontro con i biancocelesti del Fbc Saronno e giovedì 24 settembre contro lo Sporting Cesate. Nei prossimi giorni verranno comunicati gli orari precisi delle gare.

(foto: la presentazione ufficiale della Gerenzanese edizione 2020-2021, avvenuta recentemente al centro sportivo del paese)

20082020