UBOLDO – Tamponamento in via 4 novembre a Uboldo, lo stradone che attraversa il paese: è successo alle 18.30 di oggi, giovedì, quando si sono scontrate una Renault Clio ed una Lancia Ypsilon. Un impatto piuttosto violento che ha danneggiato seriamente la parte anteriore della Lancia che è finita “nella portiera” lato passeggero dell’altra vettura.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale del comando di Uboldo-Origgio e una ambulanza della Croce rossa di Lainate, il cui equipaggio si è preso cura delle due persone sal volante dei mezzi, una donna di 23 anni ed un 32enne. Che al di là di alcune contusioni, non hanno riportato gravi lesioni e le cui condizioni non sono apparse preoccupanti e l’epilogo è stato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti sanitari del caso. La vigilanza urbana si è occupata di compiere tutti i rilievi, per chiarire la dinamica dell’accaduto e le responsabilità.

(foto: la scena del sinistro in via 4 novembre a Uboldo)

20082020