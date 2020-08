Dalla piazzola rifiuti di Rovello Porro spunta… una porta aerei

ROVELLO PORRO – Dalla piazzola ecologica di via Ariosto spunta… una nave da guerra: si tratta di un modellino di grandi dimensioni, telecomandato e dunque in grado di “navigare”, trovato in condizioni praticamente perfette da parte dei volontari dell’Ave, l’Associazione verde età, che per conto dell’Amministrazione civica gestiscono la struttura che si trova alla periferia del paese.

Prima di gettar via il materiale portato dai cittadini, c’è sempre uno sguardo attento per quel che può rivelarsi utile anche agli altri, o che non “merita” di finire magari al termodistruttore o in discarica. Tra l’altro, nelle scorse ore oltre al modellino navale – una porta-aerei – è stato anche recuperato un bel rosario con croce. Tutto materiale che per un motivo o per l’altro, come uno svuoto cantina o un trasloco, finisce al centro di raccolta rifiuti.

(foto: il modellino giocattolo di porta aerei rinvenuto da parte dei volontari dell’assocazione Ave alla piazzola ecologica di Rovello Porro)

