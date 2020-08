Forza Italia: ecco tutti i candidati

SARONNO – “Forza Italia è pronta! Ancora una volta per la nostra città, al fianco delle famiglie, degli imprenditori, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dei professionisti, dei commercianti e degli artigiani. Uniti nel nome dei valori liberali, cristiani, europeisti, garantisti dei quali il nostro partito è da sempre foriero. La nostra presenza nell’ambito del centrodestra è qualificante sul piano dei contenuti e numericamente determinante per vincere e per ben governare. Siamo orgogliosi della nostra storia e del nostro ruolo ben preciso nella coalizione con cui abbiamo condiviso un valido programma per la Saronno del futuro. Grazie al lavoro del nostro Assessore alla Cultura abbiamo già dimostrato che la nostra azione amministrativa può essere incisiva, efficace, apprezzata da tutti. Abbiamo candidati qualificati che daranno un apporto di concretezza, di competenza, di esperienza maturata al di fuori della politica: nel lavoro, nell’impresa, nella cultura e nel volontariato. Ci sottoponiamo perciò fiduciosi al giudizio degli elettori. Pronti alla sfida elettorale!

Per i nostri valori, per Saronno!

Forza Italia Saronno

Per maggiori informazioni sui nostri candidati potete visitare il sito internet www.forzaitaliasaronno.com”

Candidato sindaco:

Alessandro Fagioli in coalizione con:

Lega Lombarda, Fratelli d'Italia, Saronno al centro Candidato età Mariassunta Miglino 1963 Agostino De Marco 1954 Gian Carlo Balzaretti 1949 Gina Berechet 1983 Francesco Bollino 1976 Filippo Cannatelli 1986 Adelmo Cao 1950 Danilo Ceriani 1958 Marco Consonni 1967 Maurizio Di Cristofaro 1948 Maria Grazia De Novellis 1974 Michela Frisoli 1979 Francesca La Gala 1983 Anna Maria Lovera 1959 Federico Marri 1999 Mascia Marzorati 1967 Giorgio Montini 1940 Domenico Padula 1963 Mariaelena Pellicciotta 1975 Cristina Preite 1967 Valentina Ristagno 1998 Massimo Ronchi 1991 Luciano Silighini 1976