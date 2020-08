M5S: ecco tutti i candidati

SARONNO – “16 i candidati nella lista del M5S Saronno, rappresentanti di diverse fasce di età, alcuni giovanissimi, al fine di rappresentare al meglio ogni diversa esigenza di una comunità eterogenea come quella saronnese. Particolare attenzione rivolta al mondo giovanile, e da qui la scelta di candidare giovani rappresentanti, partecipi anche della stesura del programma nei punti dedicati alle problematiche giovanili inerenti alla scuola, lo sport, le attività del tempo libero. “Saronno Città Aperta” è il titolo che introduce i punti programmatici per una Saronno aperta al cambiamento, più sicura, dinamica, attenta all’ambiente e alla qualità della vita, con un occhio rivolto ai giovani e alle esigenze dei nostri anziani. Un futuro in cui nessun cittadino dovrà restare indietro”.

Candidato sindaco :

Luca Longinotti in coalizione con Candidato età Valeria Checchi 1999 Luca Mantegazza 1998 Claudio Zocco 1969 Paola Canova 1949 Laura Isolano 1970 Alessia Santeramo 1980 Alberto Rizzo 1981 Sebastiana Trusso 1955 Pietro Grancagnolo 1956 Mario Processione 1974 Sara Alcamo 1995 Alessandro Pilloni 1989 Giansanto Barbagallo 1992 Rosa Croce 1955 Maria Amato 1986 Monica Giudici 1972