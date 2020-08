Novità per il cimitero di Lazzate: telecamere su ingressi e parcheggio

LAZZATE – È stato appaltato e affidato il servizio di illuminazione votiva. Tutto ciò grazie ad un appalto messo a punto dall’ufficio Tecnico Comunale negli scorsi mesi, dopo che la giunta comunale aveva deliberato di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all’affidamento del servizio di illuminazione votiva all’interno del territorio comunale, con l’obiettivo di individuare il nuovo gestore mediante l’espletamento di apposita procedura concorsuale conforme ai principi di pubblicità,trasparenza e proporzionalità. Lo scorso giugno è stata quindi aggiudicata definitivamente la concessione del servizio di illuminazione votiva alla società Zanetti srl. Le opere di miglioria previste nella gara di appalto per la concessione del servizio di pubblica illuminazione saranno eseguite dalla suddetta società alla quale è stato affidato il servizio di illuminazione votiva del cimitero di Lazzate. In cosa consistono? Parliamo di impianti di videosorveglianza con installazione di ben sei telecamere e relative antenne per la trasmissione dei dati che saranno collegate all’impianto di videosorveglianza già esistente sul territorio. Ne verranno posizionate tre agli ingressi e altre tre su tre parcheggi ritenuti “aree sensibili”. Ci sarà poi l’implementazione di tutte le lampade della pubblica illuminazione con nuove lampade a led (tra cui 20 lampade artistiche) e di tutti i corpi illuminanti installati nelle camminate coperte dei colombari (15). «Si tratta di un’opera che migliora ulteriormente,soprattutto dal punto di vista tecnologico, il nostro cimitero che è già considerato un fiore all’occhiello del nostro territorio. Avremo al contempo ancor più sicurezza e decoro urbano» – dichiara il Sindaco Loredana Pizzi.

