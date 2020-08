Ordigno nella spazzatura in via De Amicis rimosso dagli artificieri

SOLARO – Un ordigno, probabilmente un pezzo d’artiglieria risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato in un cassonetto dell’immondizia in via De Amicis. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina durante le operazioni di svuotamento del bidone della nettezza urbana. Sono stati immediatamente contattati i carabinieri della stazione locale e sul posto sono intervenuti gli artificieri per la rimozione in tutta sicurezza. Si trattava comunque di un ordigno innocuo, probabilmente riemerso durante qualche lavoro di ristrutturazione in qualche cantiere edile oppure durante qualche pulizia approfondita di qualche lotto e poi rimosso in modo improprio per evitare problemi. L’ordigno, probabilmete un pezzo da mortaio risalente al conflitto bellico degli anni ’40, si trovava in uno zainetto all’interno del cassonetto ed era parecchio arrugginito ed in condizioni di pessima conservazione; è stato disarticolato dagli artificieri in totale sicurezza. Al fine di completare l’operazione è stata isolata la zona del cassonetto e chiusa la via al traffico.

